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İzmir'de DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edilecekler

Suriye uyruklu 7 şüpheli, İzmir'de gerçekleşen DEAŞ operasyonunda yakalandı. Bir şüpheliyi arama çalışmaları sürerken 7 kişi ile aynı ikamette kaldıkları belirlenen 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edildi.

Haber Merkezi
İHA
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İzmir'de DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edilecekler
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Geçmiş dönemde DEAŞ/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve haklarında tahdit kayıtları bulunan 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 şüpheli ve şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

 

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