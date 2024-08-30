İzmir'de DEAŞ operasyonu: Sınır dışı edilecekler
Suriye uyruklu 7 şüpheli, İzmir'de gerçekleşen DEAŞ operasyonunda yakalandı. Bir şüpheliyi arama çalışmaları sürerken 7 kişi ile aynı ikamette kaldıkları belirlenen 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Geçmiş dönemde DEAŞ/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten ve haklarında tahdit kayıtları bulunan 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında kolluk güçleri tarafından gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
7 şüpheli ve şüphelilerin aynı ikamette kaldıkları 8'i çocuk 12 kişi, sınır dışı işlemleri için Göçmen Şubeye teslim edilirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.