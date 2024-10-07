İzmir'de tepki çeken reklam panosu! İşlem başlatıldı

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Alsancak'taki 485 Sokak'ta bulunan bir "korku evinde" reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenle kesilmiş kafa ve yüzülmüş insan vücudunun simgelendiği iddia edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Alsancak Polis Merkezi Amirliği ekiplerince iş yerinde yapılan denetimde tepkilere neden olan pano ve plastik mankenler kaldırtıldı.

İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.