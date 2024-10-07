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İzmir'de tepki çeken reklam panosu! İşlem başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, "korku evi" olarak kullanılan bir işletmeye ait bina üzerindeki pano ve plastik manken, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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İzmir'de tepki çeken reklam panosu! İşlem başlatıldı
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Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Alsancak'taki 485 Sokak'ta bulunan bir "korku evinde" reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenle kesilmiş kafa ve yüzülmüş insan vücudunun simgelendiği iddia edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Alsancak Polis Merkezi Amirliği ekiplerince iş yerinde yapılan denetimde tepkilere neden olan pano ve plastik mankenler kaldırtıldı.

İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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