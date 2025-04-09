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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Antalya'da konser verecek

Jennifer Lopez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da konser verecek.

Haber Merkezi
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Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: İstanbul ve Antalya'da konser verecek
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Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olan Jennifer Lopez, özel hayatından şarkılarına kadar merakla takip edilen bir isim.

 Lopez, turneye Antalya'da başlıyor

Jennifer Lopez, 13 sene sonra Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde "JLO Live In 2025" adını verdiği yeni dünya turnesini duyuran şarkıcının turnesinin 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde konser vermeye hazırlanan sanatçı, 4 Temmuz'da İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta sahne alacak.

Sosyal medya hesabında konser tarihlerini paylaşan Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 16 Temmuz'da Bilbao'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de konser verecek.

2012 yılında Türkiye'de ilk konserini verdi

Jennifer Lopez, Türkiye'de ilk konserini 2012 yılında İstanbul'da gerçekleştirmişti. Bu konser, "Dance Again World Tour" kapsamında olup, İstanbul'da büyük ilgiyle karşılanmıştı. 

Ataköy Atletizm Arena'da gerçekleşen konserde ünlü yıldız, lazer gösterileriyle ve göz kamaştırdığı sahne şovlarıyla konseri izleyen yaklaşık 11 bin hayranını büyülemişti.

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