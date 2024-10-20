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Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesinde skandal! İlaç verip video çekmişler

Yenidoğan çetesiyle ilgili kan donduran detaylara her geçen saat yenileri ekleniyor. Çeteyle anlaşmalı olduğu tespit edildikten sonra kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesinde yeni bir skandal ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kapatılan Esenyurt Özel Reyap Hastanesinde skandal! İlaç verip video çekmişler
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Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul​'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çete​ hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı.

Kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane​ yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

"Amcaya eziyet ediyorlar"

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt’ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

"Kocama 'memnunum' dedirtip video çektiler"

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca 'Bana orada ilaç verdiler, benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" diye konuştu.

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