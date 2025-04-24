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Kapıkule'de 171 kilogram yasaklı madde ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram yasaklı madde ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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Kapıkule'de 171 kilogram yasaklı madde ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram yasaklı madde bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram daha yasaklı madde ele geçirdi.

2 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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