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Kartalkaya’daki yangın faciası | Otele en geç itfaiyenin ulaştığı ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangınına en geç ulaşan müdahale ekibinin itfaiye olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kartalkaya’daki yangın faciası | Otele en geç itfaiyenin ulaştığı ortaya çıktı
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Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu, dün yaptığı toplantıda AFAD yetkililerini dinledi.

Kartalkaya Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine 122 ihbarı, saat 03.27’de ulaştı.

İhbarın AFAD’a ulaştığı saat ise 03.36. İhbarın birimlere ulaştığı saat dikkate alındığında, Kartalkaya Jandarma Karakolu ekipleri 4 dakika sonra, sağlık ekipleri 46 dakika sonra, AFAD ekipleri 55 dakika sonra olay yerine ulaştı.

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