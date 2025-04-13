Kastamonu’da nisan karı: 181 yol ulaşıma kapandı
Nisan ayında mevsim normallerinin dışında yurdun birçok kesiminde soğuk ve kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'da da yoğun kar yağışı nedeniyle 181 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı, özellikle Kastamonu'nun yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar nedeniyle Ağlı'da 9, Araç'ta 13, Azdavay'da 35, Bozkurt'ta 7, Daday'da 23, Devrekani'de 22, Doğanyurt'ta 4, İhsangazi'de 8, İnebolu'da 6, Küre'de 20, Pınarbaşı'nda 26, Şenpazar'da 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.