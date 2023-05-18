Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Millet İttifakı'nın 6 lideri dün akşam bir araya gelmiş toplantı sonrası açıklama yapılmamıştı.

Saat 12.00'de düzenleyeceği toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, 14 Mayıs seçimleri ile ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

YSK verilerine göre, Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 44,88 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 oranında oya sahip oldu. Seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yüzde 0,44 oy oranına ulaştı.