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Kılıçdaroğlu, Berlin programını iptal ederek yurda döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Berlin programını iptal ederek yurda döndü.

Haber Merkezi
AA
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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havalimanında bir süre İmamoğlu ve kendisini karşılayanlarla görüştü. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saraçhane'deki belediye binasına geçti.

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