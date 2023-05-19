Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi başladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşme başladı.

Zafer Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmede, Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

İki liderin ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili tavrının konuşulması bekleniyor.

Özdağ, dün yaptığı açıklamada, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek." ifadelerini kullanmıştı.