Kritik ziyaret bugün: İmralı heyeti yola çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği öğrenildi. Heyet, İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gidecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı. Bu kararın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu.

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

Bugün İmralı’ya gidiyorlar

Heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

İznin ardından; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetinin, PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği öğrenildi. 

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi.

MİT organize ediyor

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.

