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Kurban bayramında hangi ulaşım araçları ücretsiz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bayramda hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Kurban bayramında hangi ulaşım araçları ücretsiz?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir."

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