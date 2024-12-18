Lübnan Başbakanı Necip Mikati Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
İki lider resmi akşam yemeği yiyecek
İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Mikati onuruna resmi akşam yemeği verilecek.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşılıyor https://t.co/0xuYRsalbz— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 18, 2024