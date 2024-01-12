Maaş 7500, zam yüzde 37.5 maaş yine 7500

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA GÜNLÜĞÜ

Türkiye’de ekonomi alanında son günlerde en çok konuşulan konuların başına yılbaşında yapılan/yapılmayan maaş zamlarıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD ziyaretine katılmaması oldu. Yani her iki konunun da odağında Bakan Şimşek yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılının tamamına ilişkin enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklileri ile SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine verilecek zamlar da belirlendi.



Ancak geçen yıl emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden, çalışan emeklilerin yararlanamamasında olduğu gibi enflasyon farkı verilmesinde de emekliler arasında ayrım yapılması, işin doğası gereği yeni bir tartışma başlattı.

Memur emeklileri ile işçi BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zam arasında 12 puanlık fark oluşması, siyasilere yönelik yeni baskılara yol açtı. Tıpkı 2023 yılı Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde çıkan EYT düzenlemesi gibi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi de bu taleplerin karşılanacağı beklentisi hakim durumda.

Yaklaşık 6 milyon kişi için kanun şart

Aslında halen kök maaşı 5500 lira olup da yasal düzenleme sonucu eline 7500 lira geçen emekliler için yasal düzenleme kesinlikle şart. Çünkü bu durumda olan emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 37.5 zam ile birlikte ellerine yine 7500 lira geçecek.

Geçen yıl en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselten düzenlemeyi hazırlarken, kamuya fazla yük gelmesin diye ! Kök ücreti artırmak yerine getirilen “seyyanen maaşı tamamlama formülü” mevzuat yönünden eksik hazırlandığı için yeni bir düzenleme ihtiyacı şart.

Eğer TBMM’nin tekrar açılacağı 16 Ocak günü dahil olmak üzere takip eden iki gün içinde bir yasal düzenleme yapılmazsa, milyonlarca emekli yüzde 37.5’lik enflasyon farkına rağmen Ocak ayında yine 7500 lira alacak.

Resmi olmayan verilere göre maaşı 7500 liraya tamamlanan emekli sayısı 6 milyon lira civarında. Üstelik bunların önemli bölümü de 5500 lira civarında kök ücrete sahip oldukları için az önce ifade ettiğimiz gibi yüzde 37.5’lik enflasyon farkına rağmen ellerine yine 7500 lira geçecek.

Gelin şimdi başka bir hesap daha yapalım. Yılbaşı öncesi kök maaşı 5500 lira olup eline 7500 lira geçen bir emekli ile maaşı 7501 lira olan bir emeklinin yeni ücreti ne olacak? İlk emekli yine 7500 lira almaya devam edecek. Maaşı 7501 lira olan emekli ise maaşına 2 bin 812 lira enflasyon farkı alacak ve artık eline 10 bin 312 lira geçecek. Yani geçen ay aralarında 1 lira fark olan iki emeklinin, eğer yasal düzenleme yapılmazsa bu ay ellerine geçen parada 2812 lira fark olacak.