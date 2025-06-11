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Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu için kritik karar!

Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu'nun yarın serbest kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu için kritik karar!
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Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Özgürlük Filosu'nda yer aldığı için İsrail tarafından gözaltına alınan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılacağı açıklandı. Haber7'nin haberine göre Türk aktivist Şuayb Ordu'nun İsrail'den Almanya'ya gideceği belirtildi.

İsrail ordusu, 12 aktivistin bulunduğu Madleen gemisini alıkoymuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisini alıkoymuş, gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürmüştü

Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şuayb Ordu 31 yaşında aslen Osmaniyeli. Almanya’da serbest meslekle uğraşan, ilahiyat fakültesi mezunu bir gönüllü. Almanya’da serbest meslekle uğraşan Ordu, sosyal sorumluluk projelerine ilgisiyle biliniyor. 2017’den beri eşi Sümeyra Mittelmeer ile evli olan Ordu, onun aracılığıyla Özgürlük Filosu’na katıldı. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan “Madleen” Özgürlük Filosu, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, gemide bulunan Türk aktivist Şuayb Ordu da bu anlamlı yolculuğun sembol isimlerinden biri oldu. Katılım motivasyonunu yalnızca Gazze’ye yardım ulaştırmakla sınırlı görmeyen Ordu, aynı zamanda dünyadaki tüm insanların onurlu ve insanca yaşama hakkı için sesini duyurmak amacıyla bu misyona dahil olduğunu belirtiyor. Ordu’nun bu yolculuğu, sadece Gazze’deki ablukanın değil, küresel ölçekte adalet, eşitlik ve insan hakları mücadelesinin de bir parçası olma niteliği taşıyor.

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