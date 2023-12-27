Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den uyarı... Fay hattını işaret etti: Yeri itibarıyla...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremde, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaz iken ilçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

Naci Görür uyardı: Depremin yeri itibarıyla...

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki depremin ardından uyarılarını sürdürdü. Görür, "Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım" dedi. Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibarıyla yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle."