Mansur Yavaş'tan RTÜK'e sert tepki: Basın hürdür, sansür edilemez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye yönelik aldığı ceza kararına tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Basın hürdür, sansür edilemez.' Bu sadece bir cümle değil, Anayasamızın 28. maddesidir. Milletin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin temel direğidir. SÖZCÜ TV, HALK TV, TELE 1 ve NOW TV’ye RTÜK tarafından verilen ağır cezalar, bu temel hakkın açıkça ihlalidir. Unutulmamalıdır ki, halkın haber alma hakkı kutsaldır."