Meclis ekonomi gündemiyle bugün olağanüstü toplanıyor

ANKARA



TBMM, CHP’nin son dönemde yapılan zamlar ve ekonomide gidişata ilişkin Saadet Partisi, DEVA ve Demokrat Partili milletvekillerinin imzalarıyla yaptığı olağanüstü toplantı başvurusu üzerine, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla bugün saat 15:00’de toplanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun açılması için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin Genel Kurul’da olması gerekiyor. Olağanüstü toplantı çağrısında imzası olmayan İYİ Parti de bugün yapılacak oturuma katılacak. Toplantı yeter sayısı olan 200’e ulaşılması konusunda muhalefet cephesinde bir sıkıntı görünmüyor. AK Parti, önemli mazereti olan milletvekilleri dışında tüm vekillerini Ankara’ya çağırarak Meclis’te olmalarını istedi. Cumhur İttifakı ortaklarının da Meclis’te olması bekleniyor.

Genel görüşme oylaması yapılacak

Cumhur İttifakı ortakları, Meclis Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısı aranırken salona girmeyecek ve yoklamaya katılmayacaklar. Genel Kurul’da, muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilli sağlanır ve Meclis açılırsa, görüşmelere katılacaklar. Genel Kurul’un açılması ile birlikte siyasi parti grupları görüşlerini dile getirecekler. Yapılan görüşmelerin ardından, genel görüşme açılıp açılmamasına yapılacak oylama ile karar verilecek.

ÖTV ve KDV artışları ana gündem maddesi olacak

CHP olağanüstü toplantı başvurusunda, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında atılan adımlarla ekonomik sorunların daha da ağırlaştığı, KDV, ÖTV ve diğer bazı harçlarda yapılan artışların mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükselttiği, iktidarın sorunlara çare bulamadığı, aksine büyüttüğü belirtilmişti. İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarına dikkat çekilen başvuruda, “İktidar partisi ve Cumhur İttifakı'nın yanlış tercihleriyle orta direk olarak tanımlanan kesim çökmüş, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sayısı olağanüstü oranda artmıştır. Son 5 yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.