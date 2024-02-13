Memleket Partisi'nin Ankara, Bursa ve Adana adayları belli oldu

Seçimlere ittifaksız giren Memleket Partisi; Ankara, Adana ve Bursa büyükşehir belediyesi başkan adaylarını açıkladı.

Seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Memleket Partisi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 79 seçim bölgesindeki adaylar kesinleşti.

Partinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Burak Hasar, Adana adayı PM üyesi Ethem Eke, Bursa adayı ise PM üyesi Ruşen Sever oldu.

Henüz Antalya, İstanbul ve İzmir adaylarını açıklamayan Memleket Partisi'nde belli olan diğer büyükşehir adayları ise şöyle:

Denizli - Mustafa Çağlayan

Maraş - Cuma Akpınar

Kayseri - Deniz Coşkun

Kocaeli - Ünal Karasağız

Manisa - Gülnur Efe

Samsun - Seyit Ahmet Koçak

Tekirdağ - Barış Tunca

Van - Ali Ertuğrul Aybay

Ankara adayı Burak Hasar oldu

Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Genel Başkan Yardımcısı Burak Hasar oldu.

Burak Hasar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ayağı Moskova’da, Washington’da olanlardan değiliz. Bütün benliğimizle Ankara’dayız. İlhamımız yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz başlıyoruz... Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burak Hasar" ifadelerini kullandı.

Bir ayağı Moskova'da, Washington'da olanlardan değiliz. Bütün benliğimizle Ankara'dayız. İlhamımız yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz başlıyoruz...



Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burak Hasar pic.twitter.com/bylUMOjOzE — Dr. Burak Hasar 🇹🇷 (@drburakhasar) February 13, 2024

Burak Hasar kimdir?

1975 yılında doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlamış, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

''Lisans'' eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde, ''Doktora ve Uzmanlık'' eğitimini ise Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2000 yılından beri, kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' üzerine bilimsel sunumlar yapmakta, sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti ve yurtiçi mesleki eğitimler vermektedir. Halen özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir.

Basketbol, Yelken Sporları, Bilim Ve Felsefe amatör ilgi alanına girmekte; iyi derecede İngilizce, orta derece Almanca bilmektedir.

Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.