Metropoll araştırdı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin aralık ayı sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, AKP, yüzde 32,8 oranında oy alarak birinci parti oldu. CHP yüzde 29,4 oranında oy alırken, MHP yüzde 7,6 oranında oy oranıyla 2023 genel seçimlerde aldığı oy oranının altına düştü.

En çok beğenilen siyasetçi yüzde yüzde 58,5 oy oranıyla Mansur Yavaş olurken, İmamoğlu yüzde 47,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzde 46,3 oranında beğeni alarak üçüncü sırada yer aldı.