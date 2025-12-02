  1. Ekonomim
Giresun'da MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç, "iş yoğunluğunu" gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP ilçe başkanı görevinden istifa etti
MHP Giresun teşkilatında peş peşe istifalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta MHP Alucra İlçe Başkanı Resul Zorba’nın görevinden ayrılmasının ardından, MHP Bulancak İlçe Başkanı Cemal Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Kılıç, istifa gerekçesi olarak "iş yoğunluğunu" gösterdi.

