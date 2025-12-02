MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu hafta TBMM’de düzenlemeyi planladığı grup toplantısını iptal etti. Parti, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından her salı Meclis’te gerçekleştirdiği grup toplantılarına ara verme kararı aldı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; MHP, sona eren bütçe görüşmeleri sonrası bir haftalık ara verdi.