MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi
MHP, her salı düzenlediği TBMM grup toplantısını bu hafta yapmama kararı aldı. MHP'nin, sona eren bütçe görüşmeleri sonrası bir haftalık ara verdiği bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu hafta TBMM’de düzenlemeyi planladığı grup toplantısını iptal etti. Parti, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından her salı Meclis’te gerçekleştirdiği grup toplantılarına ara verme kararı aldı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; MHP, sona eren bütçe görüşmeleri sonrası bir haftalık ara verdi.
