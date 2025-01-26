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MİT Başkanı Kalın, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti Şam'da Suriye Yönetimi Lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Haber Merkezi
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MİT Başkanı Kalın, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

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