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Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
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Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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