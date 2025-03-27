Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündem