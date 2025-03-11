Mustafa Sarıgül'den oğlunun ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama: "Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, terör örgütü DHKP/C'ye ihaleler üzerinden 2014-2016 yılları arasında finans sağlandığı iddiasıyla Şişli, Ataşehir, Maltepe ve Sarıyer belediyelerinde çalışan görevlilerin de arasında bulunduğu 38 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

"Benim oğlumun hiçbir ayrıcalığı yoktur"

CHP'li Sarıgül, bir gazetecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Benim oğlum da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir. Sayın savcının sorduğu soruların hepsine cevap vermekle mükelleftir. Benim oğlumun hiçbir vatandaştan hiçbir ayrıcalığı yoktur ve olmaz" yanıtını verdi.