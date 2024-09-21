Naci Görür'den fay raporuna itiraz: Bu zon milyonlarca sene daha deprem üretecek

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını itiraz etti

"Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil"

Görür "Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. Yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek." dedi.

"Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir"

"Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu Fayı tarafından temsil ediliyor" diyen Görür "Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir." ifadelerini kullandı.

"Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz"

Sözlerinin sonunda Görür "Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemiyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle" dedi.

Fay etüt raporu sonuçları nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapılan fay etüt raporu sonuçlarını açıklamıştı. 6 Şubat depremlerinin ardından, üniversitelerden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalarda, deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerde yapılaşmanın mümkün olduğu belirtilmişti.

Raporda, bazı fay zonlarının deprem riski taşımadığı ve bu alanların "önlemli alan" olarak tanımlandığı ifade edilmişti. Ancak, Afşar ve Hayrullah Mahallesi'ndeki fay segmentlerinde deprem riski bulunduğu ve bu nedenle yapılaşmanın gerçekleştirilemeyeceği vurgulanmıştı.

Kurum, ilgili belediyelerin imar planlarını revize etmesi gerektiği de aktarılmıştı. Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 32 bin 255 yeni konutun teslim edilmesinin planlandığı belirtilmişti.