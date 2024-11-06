  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran davası yarın görülecek: 4 sanık hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Narin Güran davası yarın görülecek: 4 sanık hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne çuval içerisinde gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da gerçekleşecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran davası yarın görülecek: 4 sanık hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım yani yarın hakim karşısına çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
E-ticaret sitesi faaliyetlerini durdurdu: Binlerce müşteri ve tedarikçi mağdur...E-ticaret sitesi faaliyetlerini durdurdu: Binlerce müşteri ve tedarikçi mağdur...Ekonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Deniz Akkaya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi sevk edildi? Eski mankenden açıklama geldi
Deniz Akkaya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi sevk edildi? Eski mankenden açıklama geldi
Boğazdaki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı 32 milyon dolara satıldı
Boğazdaki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı 32 milyon dolara satıldı
Osmaniye’de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
Osmaniye’de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
İşgücü ithaline altyapı hazırlığı
İşgücü ithaline altyapı hazırlığı
YSK Başkanı Yener'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Gayet rahat gerçekleşiyor
YSK Başkanı Yener'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Gayet rahat gerçekleşiyor
CHP'den Ahmet Özer adımı: Tutukluluğuna itiraz edilecek
CHP'den Ahmet Özer adımı: Tutukluluğuna itiraz edilecek