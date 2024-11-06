Narin Güran davası yarın görülecek: 4 sanık hakim karşısına çıkacak
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 4 sanıklı iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne çuval içerisinde gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da gerçekleşecek.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım yani yarın hakim karşısına çıkacak.