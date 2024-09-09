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Narin'in ölümüne dayanamadı! İntihar teşebbüsünde bulundu

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cenazesi bugün defnedildi. Narin’in ölümüne dayanamayan bir kişi ise alışveriş merkezinde intihara teşebbüs etti.

Haber Merkezi
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Narin'in ölümüne dayanamadı! İntihar teşebbüsünde bulundu
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Küçük Narin’in cenazesi bugün toprağa verildi.

"Çocukların öldüğü dünyada yaşamak istemiyorum" 

Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ceylan AVM’de bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. AVM’nin teras katına çıkan şahıs korkuluğun üstüne çıkarak kendini aşağı atmak istedi.

İntihar girişiminde bulunan şahıs “Çocukların öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum. Çocuklar böyle ölürken biz neden sesiz kalıyoruz?” dediği duyuldu.

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