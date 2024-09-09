Eskişehir Termal Turizm Projesi'nin reddedilmesine ERİAD'dan tepki

ESKİŞEHİR

27 hektarlık termal turizm yatırımı için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve 2023 yılının Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis başvurusunda bulunduklarını açıklayan ERİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Şentuna, 2016 yılında yatırımcı bulunamadığı için hayata geçirilemeyen bu projeyi tekrar canlandırmak istediklerini vurguladı. Şentuna, “Görüşmeler yaptığımız AK Parti Eskişehir milletvekilleri ve il teşkilatının desteğine rağmen 9 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan tahsis duyurusunda Eskişehir’e yer verilmemesi derin hayal kırıklığı yarattı” diye konuştu.

“Yeni yol haritası hazırlayacağız”

ERİAD ailesi olarak bir sonraki duyuru tarihini bekleyeceklerini aktaran Rüştü Şentuna, bölgenin gelişmesi için yerel yönetimlerle iş birliği yaparak farklı çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin hayata geçmesiyle Kızılinler'in termal turizmde cazibe merkezi haline geleceğine inandıklarını belirten Şentuna, “İlerleyen dönemde olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda yerel yönetimler ile birlikte özel mülkiyetler üzerinde birtakım çalışmalar yaparak bölgenin gelişmesi için yeni bir yol haritası hazırlayacağız. Israrla belirtmek isteriz ki, şehrimize büyük katkı verecek ve iz bırakacak bu değerli proje için tüm engelleme girişimlerine rağmen büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.