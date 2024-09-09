Eyüp Lojistik her gün Gaziantep’ten Avrupa’ya 240 sefer düzenliyor

GAZİANTEP

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Yük Taksi ile çeşitli evraklar, tekstil, makine, ambalaj, gıda, geniş ve ağır tonajlı yüklerin yanı sıra Gaziantep’in geleneksel tadı olan baklavayı da sıklıkla taşıyoruz. Gurbetçilerin memleket özlemini de böylece gideriyoruz” dedi.

Eyüp Lojistik, özgün kargo taşımacılık çözümü ‘Yük Taksi’ ile sanayicilerden ve ticaret erbabından tam not aldı. Avrupa’nın her noktasına 5 günde ekspres, aktarmasız, parsiyel taşımacılık hizmeti vermeye başlayan Eyüp Lojistik, firmalara büyük kolaylık sağlamış oldu. Minivan araçlardan oluşan yük taksiler, 1 kilogramdan 1300 kilograma kadar yük alabiliyor. Avrupa’ya giysi gönderilmesi durumunda, taksinin içi raf sistemiyle ürünün özelliğine göre dizayn ediliyor. Sevkiyatlar ve araçlar profesyonel ekiplerce anlık takip edilip, müşteriler bilgilendiriliyor.

Yük Taksi artık tescilli bir marka

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, yenilikçi ve esnek çözümlerle üst düzey müşteri memnuniyeti için çalıştıklarını belirterek, “Yük Taksi’yi de bu amaçla hayata geçirmiştik, isim tescil işlemlerini de tamamladık. Firmalar bizden Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, İsveç, Macaristan, Romanya, İngiltere ve Doğu Avrupa’nın her noktasına ekspres ürün sevkiyatı talep ediyor. Yük Taksi ile parsiyel olarak çeşitli evraklar, tekstil, makine, ambalaj, gıda, geniş ve ağır tonajlı yüklerin yanı sıra Gaziantep’in geleneksel tadı olan baklavayı da sıklıkla taşımaktayız. Hemşehrilerimizin bu yöndeki talebi oldukça fazla. Gurbetçilerin memleket özlemini de böylece gideriyoruz. Her gün Gaziantep’ten düzenli bir şekilde hareket eden 12 aracımız var. Ayda 240 sefer yapıyoruz” dedi.

Komple yükte 3 günde, parsiyelde 5 günde teslim

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Komple Taşımacılık; bir müşteriye ait olan yükün sadece bir araca yüklenip taşınmasıdır. Parsiyel taşımacılık uygulamasında ise aynı güzergahta yer alan birbirinden farklı müşterilerin eşya, ürün ya da yüklerin, aynı taşıma aracı ile taşınması işlemidir. Bu şekilde araçlara komple yük olarak teslim alınan gönderiler ekspres bir şekilde üç günde; parsiyel olarak alınan yükler ise yine ekspres olarak beş günde Avrupa’nın her noktasına taşıyoruz.“

Yük Taksi’yi tercih edene baklava hediye

Bartık, şöyle devam etti: “Büyük küçük demeden tüm ihracat ürünlerini Avrupa’ya parsiyel olarak ulaştırıyoruz. Gaziantep bir sanayi şehri, bu nedenle de firmalar, tamirat gerektiren makine parçasını veya yedek parça gibi ürünleri Avrupa’ya sıkça gönderiyor. Tamiratı gerçekleştirilen bu makineler ve yedek parçalar, Yük Taksi ile hızlıca Türkiye’ye ulaşıyor. Eyüp Lojistik olarak Avrupa’ya ürün gönderen tüm müşterilerimize, Gaziantep baklavasını da hediye olarak gönderiyoruz. Bu şekilde gazişehrimizin kültürel mirasına sahip çıkarak, ihracatın hareketlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.’’

“Ülkeleri tanıyoruz, zamanı iyi yönetiyoruz”

Eyüp Bartık, araç takip sistemlerini de şöyle anlattı:

“Araçlarımızı anlık takip ediyoruz, sürücülerimizi daha etkin bir şekilde yöneterek en iyi rota planını oluşturuyor ve zamanı değerlendiriyoruz. Hangi ülkede ne var? Ne gibi sorunlar var? Bu soruların yanıtlarını biliyoruz. Yaptığımız iş hakkında deneyimli ve bilgiliyiz. Önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyeti, onların ihtiyaçlarına çözüm önerileri geliştiriyoruz. Türkiye’de lojistik ve depo lojistiği alanındaki iş hacmimizi bu anlayışla büyütmeye devam edeceğiz.’’