'Tersane yetersizliği iş kaybına neden oldu'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Bu yıl yaz sezonu yat turizmi açısından Türkiye'de oldukça hareketli geçti. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları, yaz sezonunda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, bağlama kapasitesi eksikliği ve Türkiye’deki yat limanlarının, dünyadaki güncel mega ve süper yatların bağlamaları için yetersiz ve küçük kalması, boyut olarak güncellenmemesi, yatların bakım ve onarım hizmetlerine karşılık verecek kapasitede tersane yetersizliğinin iş kaybına neden olduğunu söyledi.

2024 yılında yat turizminin Türkiye'de hızla büyümeye devam ederken, bazı önemli sorunların ön plana çıktığını belirten Doğulu, “Bu sorunlar, sektördeki sürdürülebilir büyüme ve kaliteyi etkileyen unsurlar olarak dikkat çekti. Türkiye'deki yat limanlarına olan talep, özellikle yaz aylarında ciddi oranda artarken, mevcut liman altyapısı bu yoğun talebi karşılamakta zorlandı. Özellikle popüler bölgelerde yat bağlama yerlerinin yetersizliği, yat sahipleri ve charter firmaları için büyük bir sorun oluşturdu” diye konuştu.

Yat turizminin, nitelikli ve iyi eğitimli personel gerektiren bir alan olduğunu ifade eden Doğulu, “Sektördeki hızlı büyüme, özellikle süper yatlarda çalışabilecek kalifiye eleman bulma konusunda ciddi sıkıntılara yol açtı. Bu durum, hem müşteri memnuniyeti açısından hem de operasyonel verimlilik açısından sorunlar yarattı. Özellikle Bodrum, Marmaris, Göcek gibi popüler destinasyonlarda deniz trafiği oldukça yoğundu. Bu durum, hem güvenlik sorunlarına hem de yatların rahat bir şekilde seyahat edebilme imkanlarının kısıtlanmasına neden oldu. Yoğun trafik, kazaların artmasına ve yat sahipleri için ek riskler doğmasına sebep oldu. Bu sorunlar, sektörün daha sürdürülebilir ve organize bir şekilde büyümesi için çözüm bekleyen başlıca zorluklar olarak öne çıkıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

“Sezon yabancı yatçılar için geç başladı”

Mevsim üstü sıcaklıkların yaşanmasıyla, sezonun yabancı yatçılar için biraz geç başladığını, özellikle Eylül ve Ekim aylarında 100 metre üstü süper yatların Türkiye koylarında daha çok görüleceğini söyleyen Doğulu, “Yerli ve yabancı turistlerin yat turizmine yönelmesinin ve yatçılığın farkındalığının artışının en büyük etkenlerinden biri de pandeminin ardından seyahat kısıtlamalarının ülkemizde erken kalkması ve uluslararası seyahatlerin yeniden canlanması, yat turizmine olan talebi ciddi anlamda artırması, insanların izole ve lüks bir tatil deneyimi sunan yat turizmine yönelmesi ile neticelendi” dedi.