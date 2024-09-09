Yaş meyve sebze ihracatı 213 milyon doları aştı

MERSİN / EKONOMİ

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, 257 bin 529 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini dile getirdi. Bu dönemde çok ihraç edilen ürünlerde şeftali, incir ve üzüm ilk üç sırada yer aldığını kaydeden Gürüz, en yüksek değerlere Rusya, Irak ve Almanya pazarlarında ulaşıldığını bildirdi.

İhracat hacminde Irak, Suriye, Fransa, İsviçre ve Polonya pazarının ivmelendiğini anlatan Gürüz, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 24 artış ve 46 milyon dolarla Rusya birinci oldu. Yüzde 161 artış ve 35 milyon dolarla Irak ikinci, yüzde 24 artış ve 29 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde sağladığımız artışlarda Irak’ın ardından yüzde 151 artış ve 2,8 milyon dolarla Suriye, yüzde 124 artış ve 2,1 milyon dolarla Fransa, yüzde 117 artış ve 2 milyon dolarla İsviçre, yüzde 116 artış ve 6,9 milyon dolarla Polonya geldi” dedi.

UR-GE projesinde tempo arttı

Türk yaş meyve sebze sektörünün koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin üretim ve ihracat kulvarındaki sorunlara etkin çözümler sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Gürüz, üye firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirdiği Yaş Meyve Sebze ve Narenciye Kümelenmesi UR-GE Projesi’nde tempo artırdığını söyledi.

Proje özelinde 42 firmanın katılımıyla ‘Hedef Pazar ve Müşteri Bulma’ düzenlediklerini kaydeden Gürüz, “Firmaların talepleri arasındaki ‘Hedef Pazar ve Müşteri Bulma’ eğitimi ilgi gördü. Eğitim boyunca ihracat pazarlamasında rekabet istihbaratı, hedef pazar ve müşteri bulma teknikleri, hedef pazar matrisi hazırlanması gibi konularda teorik bilgiler verildi ve uygulamalı örnekler üzerinden çalışmalar yapıldı” diye konuştu.