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Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile Celal Bayar Üniversitesi’nden iş birliği

Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında; ortak geliştirilecek projeler, gönüllülük süreçleri ve üniversitenin sosyal sorumluluk dersi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi
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Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile Celal Bayar Üniversitesi’nden iş birliği
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İZMİR / EKONOMİ

İmzalanan protokol ile ortak projeler, mesleki eğitim ve üniversite öğrencilerinin gelişimleri konularında ihtiyaç duyulan alanlarda iş birliği yapılacak. Ulusal ve uluslararası proje ve hibe başvurularında birlikte hareket edilecek. Celal Bayar Üniversitesi, İnci Vakfı’nın yürüttüğü proje ve programların yaygınlaştırılmasında da destek sağlayacak.

Tüm proje ve programlarında iş birliğine açık olduklarını dile getiren İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “İşlerimizin sürdürülebilirliğinin ve yarattığımız etkinin bu iş birlikleriyle güçlendiğini görüyoruz. Manisa’daki ortaklıklarımızı artırdığımız için mutluyuz. Protokolümüz sayesinde, üniversite, sivil toplum ve iş dünyası arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Ortak projelerle ve üniversite öğrencileriyle yürüteceğimiz çalışmalarla güzel başarılar elde edeceğiz. Öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayarak üreten bireyler olarak istihdama katılımları için destek sunacağız” diye konuştu.

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