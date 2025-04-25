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"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda tutuklu sayısı 645 oldu

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 645'e yükseldi.

Haber Merkezi
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"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda tutuklu sayısı 645 oldu
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Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 645'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

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