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Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15'i turist, 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
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Kapadokya'dan Antalya'ya giden turistleri taşıyan Aydın Ererdem idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl OSB Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 2 sürücü, 1 rehber ve 15 turist yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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