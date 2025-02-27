Öcalan’ın çağrısı sonrası Ümit Özdağ’dan mektup

Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısı sonrası mektup yazdı.

Özdağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şunları kaydetti:

“Sevgili Zafer Partisi Gençlik Kolları Mensupları,

Asil Türk Gençliği,

Sizleri Silivri zindanlarından sevgiyle selamlıyorum.

Ülkemiz tarihi bir yol kavşağında! Bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıl önce yanlış kurulduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar.

Zafer Partisi olarak Türk devleti ile Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bugüne değin nasıl kararlılıkla savunduysak, bundan sonra da kararlılık ile savunacağız!

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni PKK terör örgütünün yıkmasına, İstiklal Harbimize ve cumhuriyetimize hakaret etmesine izin vermeyeceğiz.

“Öcalan ve DEM konuşsun, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sussun” diyenler bizi susturamayacaksınız!"

Türk milleti Ümit Özdağ’ın neden tutuklandığını biliyor.

Siz Zafer Partili genç kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalara saygılı şekilde ancak güçlü ve dinamik bir duruş ile Türk milletinin hukukunu savunmaya devam edeceksiniz.

Tahriklere asla taviz vermeyin. Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın.

Sizlerden iyi evlat, iyi öğrenci, iyi yurttaş olmanızı istiyorum. Ancak iyi evlat, iyi öğrenci ve iyi yurttaş olursanız Zaferi kazanacak Türk evlatları olursunuz…

Hepinizi gözlerinden öpüyor başarılar diliyorum.

Yaşasın Zafer Partisi!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”