  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Öcalan’ın çağrısı sonrası Ümit Özdağ’dan mektup
Takip Et

Öcalan’ın çağrısı sonrası Ümit Özdağ’dan mektup

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası mektup yazdı. Cezaevindeki Özdağ'ın mektubu sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öcalan’ın çağrısı sonrası Ümit Özdağ’dan mektup
Takip Et

Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısı sonrası mektup yazdı.

Özdağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şunları kaydetti:

“Sevgili Zafer Partisi Gençlik Kolları Mensupları,

Asil Türk Gençliği,

Sizleri Silivri zindanlarından sevgiyle selamlıyorum.

Ülkemiz tarihi bir yol kavşağında! Bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıl önce yanlış kurulduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar.

Zafer Partisi olarak Türk devleti ile Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bugüne değin nasıl kararlılıkla savunduysak, bundan sonra da kararlılık ile savunacağız!

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni PKK terör örgütünün yıkmasına, İstiklal Harbimize ve cumhuriyetimize hakaret etmesine izin vermeyeceğiz.

“Öcalan ve DEM konuşsun, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sussun” diyenler bizi susturamayacaksınız!"

Türk milleti Ümit Özdağ’ın neden tutuklandığını biliyor.

Siz Zafer Partili genç kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalara saygılı şekilde ancak güçlü ve dinamik bir duruş ile Türk milletinin hukukunu savunmaya devam edeceksiniz.

Tahriklere asla taviz vermeyin. Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın.
Sizlerden iyi evlat, iyi öğrenci, iyi yurttaş olmanızı istiyorum. Ancak iyi evlat, iyi öğrenci ve iyi yurttaş olursanız Zaferi kazanacak Türk evlatları olursunuz…

Hepinizi gözlerinden öpüyor başarılar diliyorum.

Yaşasın Zafer Partisi!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Uçum: Çağrıya uymayanlar çıkarsa sonuçlarına katlanacaktırUçum: Çağrıya uymayanlar çıkarsa sonuçlarına katlanacaktırGündem

 

Öcalan'ın çağrısına dünya ne dedi? ABD, BM, AP, Almanya, IKBY'den açıklama geldiÖcalan'ın çağrısına dünya ne dedi? Almanya, BM, AP, IKBY'den ilk açıklamalar geldiDünya

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki atama
Uçum: Çağrıya uymayanlar çıkarsa sonuçlarına katlanacaktır
Uçum: Çağrıya uymayanlar çıkarsa sonuçlarına katlanacaktır
CHP lideri Özgür Özel'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
CHP lideri Özgür Özel'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
İmralı'daki Öcalan'lı fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
İmralı'daki Öcalan'lı fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
Terör örgütü PYD/YPG elebaşı Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
Terör örgütü PYD/YPG elebaşı Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt
AP Türkiye raportörü Amor: Öcalan'ın çağrısı tarihi bir adım
AP Türkiye raportörü Amor: Öcalan'ın çağrısı tarihi bir adım