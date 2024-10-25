Okulda silah dehşeti! Lise öğrencisi arkadaşına kurşun yağdırdı

Karaman’da lisede bir öğrenci okula getirdiği tabanca ile arkadaşını öldürdü. Bir süredir aralarında problem olduğu öğrenilen gençlerin kıs meselesi yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, saat 09.45 sıralarında Urgan Mahallesi’nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak’a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

Öğrenci hastanede can verdi

Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğrenci göz altına alındı

Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.

Ortaokuldan beri devam eden husumetin nedeni 'kız meselesi' çıktı

Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak’ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklama da şu ifadelere yer verildi;

"Bugün Karaman'da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğumu, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bakanlık ekiplerimiz olayın vuku bulduğu anda ivedilikle hareke geçmiştir.

Karaman'da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olayda etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisin kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Dava sürecine müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olay ile ilgili dava sürecine müdahil olacaklarını açıkladı. Bakanlık, okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün bazı basın yayın organlarında “Lise öğrencisi okula getirdiği tabanca ile arkadaşını öldürdü” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bugün Karaman’da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğumuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bakanlık ekiplerimiz olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçmiştir.

Karaman’da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah’tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun.”