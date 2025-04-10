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Otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de otobüs ve yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Hakkari-Van kara yolunun Sarıtaş köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 0721 plakalı yolcu otobüsü ile Ramazan Güven idaresindeki 65 ABA 951 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan 2'si ağır 9 kişi, ambulanslarla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesine götürülen yakıt tankerinin sürücüsü Güven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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