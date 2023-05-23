Özdağ'ın basın toplantısı 2 saat ertelendi

14 Mayıs'taki seçimde Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Ata İttifakı'nın dağıldığı açıklanmıştı.

Ardından İttifakta bulunan Adalet Partisi, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı.

İttifakın adayı Oğan da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

İttifak içindeki Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararını bugün saat 11.00'de duyuracağını açıklamıştı. Partiden yapılan son açıklamaya göre ise, Özdağ kararını 2 saat gecikmeyle saat 13.00'te açıklayacak.

Açıklamada, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir." denildi.

Dün akşam Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ, oluşturdukları mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek, "Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek." açıklaması yapmıştı.