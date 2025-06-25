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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya ilişkin Tengioğlu’na barodan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.

Tengioğlu hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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