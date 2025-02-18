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Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Gürses'in 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.

Haber Merkezi
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Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu
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Haftalarca ev hapsi cezası aldığı için elektronik kelepçe ile Sözcü TV'deki yayınlarını evden yapmak zorunda kalan ve cezası henüz geçtiğimiz günlerde sona eren gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı.

6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gürses için "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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