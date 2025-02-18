Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Haftalarca ev hapsi cezası aldığı için elektronik kelepçe ile Sözcü TV'deki yayınlarını evden yapmak zorunda kalan ve cezası henüz geçtiğimiz günlerde sona eren gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame hazırlandı.

6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gürses için "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.