Akcoat, Ambiente 2025 fuarında yenilikçi kaplama çözümlerini tanıttı

Emaye, seramik, cam, yapışmaz, dekoratif kaplamalar ve pigmentler gibi birçok alanda uzmanlaşan Akcoat, mutfak gereçleri sektörünün en önemli ve kapsamlı vitrinlerinden biri olan Ambiente Fuarı’na katıldı. Dünyanın en büyük ve prestijli yaşam ve tasarım fuarlarından biri olarak bilinen Ambiente, 7-11 Şubat 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlendi. Her yıl tasarımcılar, üreticiler ve iş dünyasından profesyonelleri bir araya getiren bu prestijli etkinlikte Akcoat, yalnızca son teknolojiyle geliştirdiği ürünlerini sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını da ön plana çıkardı.

Ambiente Fuarı’nı, bütün ürün gamlarını aynı anda sunabildikleri, tüm paydaşlarla buluşma fırsatı yakalanan ve potansiyel müşterilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri bir platform olarak değerlendiren Akcoat İş Geliştirme Direktörü Damla Köken, Akcoat standına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi. Damla Köken “Ambiente fuarında yer almak hem prestij hem de uluslararası pazarda ilişkilerimizi geliştirme anlamında ciddi avantajlar sunuyor. Fuar sektörün geleceğine projeksiyon tutarken, geliştirilebilecek inovatif iş fikirleri adına da oldukça besleyiciydi. Burada, hem yenilikçi ürünlerimizi tanıtarak global pazarda daha fazla görünürlük elde etmek hem de ürünlerimizle sürdürülebilirlik gibi önemli bir konuya dikkat çekmek bizim için büyük bir fırsat. Ziyaretçilerimizle doğrudan etkileşim kurarak, geleceğe yönelik projelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çevre dostu ürünlerle dikkat çekiyor

Ambiente 2025 Fuarı’nda Akcoat’un en dikkat çeken ürünlerinden biri CC2+ seramik kaplama teknolojisi oldu. Mutfak gereçleri için devrim niteliğinde bir yenilik sunan bu ileri teknoloji sol-jel seramik kaplama, standart kaplamalara kıyasla 3,5 kat daha uzun ömürlü yapışmazlık sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yüksek çizilme direnciyle hem pişirme hem de temizlik süreçlerini kolaylaştıran CC2+, tamamen inorganik yapısı sayesinde çevre dostu bir çözüm sunuyor. Üreticiler için düşük sıcaklıkta kısa sürede pişirilerek enerji tasarrufu sağlarken, son kullanıcılar için yüksek ısı iletimi ve eşit ısı dağılımı ile mükemmel bir pişirme deneyimi vadediyor.

Fuarda Akcoat adına öne çıkan bir diğer ürün grubu ise emaye kaplama pişirme gereçleri oldu. Doğal, sağlıklı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken emaye kaplamalar, kimyasal içerik barındırmayan ve zararlı maddeler içermeyen güvenli bir çözüm sunuyor. Yüksek ısıya dayanıklılığı, çizilmeye karşı üstün direnci ve yapışmaz yüzeyi ile mutfaklarda uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Ayrıca, camsı ve pürüzsüz yapısı hijyenik bir yüzey oluşturarak bakteri tutunmasını engelliyor.