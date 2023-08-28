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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Barlık'ın dün arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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