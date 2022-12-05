  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Sönmez: İfade hürriyeti, inovasyon kültürünün inşası için vazgeçilmez

Türkiye Haberleri

Sönmez: İfade hürriyeti, inovasyon kültürünün inşası için vazgeçilmez
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 şehit, 1 yaralı

Şehit Haberleri

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 şehit, 1 yaralı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye şehit