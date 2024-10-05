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Pompalı tüfekli kadın, sağlıkçıları rehin aldı! Hastanede korku dolu anlar

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, pompalı tüfekle hastaneye girip sağlık çalışanlarını tehdit ettikten rehin aldı. Kadın, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Pompalı tüfekli kadın, sağlıkçıları rehin aldı! Hastanede korku dolu anlar
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Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sağlıkçılar masaların altına gizlendi

Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

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