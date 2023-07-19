Rekor sıcaklıklar etkisini artıracak mı? İstanbul'a dikkat!

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Diğer bölgelerde 2-4 derece daha sıcak bir hava etkisini sürdürecek. Ancak uzmanlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günü aşırı sıcaklar için vatandaşları uyardı.



Çöl sıcakları Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde etkili olacak.

Sıcaklıkları en çok hissedecek kentlerden biri de İstanbul. İstanbul'da cuma 38 derece sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji Türkiye'de sıcaklıkların Çarşamba günü artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Peki dünyayı kasıp kavuran sıcaklıkların ekisi ne olacak?

Sıcak hava dalgasının sağlık ve geçim kaynakları üzerinde etkisi var.

Dünyada aşırı sıcakların etkisiyle Sicilya adasında bugün gündüz sıcaklığı Salı günü 46,3 dereceye çıktı. Ülkemiz de aşırı sıcak ve orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

İklim krizinin sıcak dalgalarının şiddetini ve süresini artırması bekleniyor.

Bu, milyonlarca insan için sıcaklığın tehlikeli seviyelere yükselmesi anlamına geliyor.

Orman yangınlarının devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en az 80 milyon kişi için sıcaklıktan korunma uyarısı yapıldı.