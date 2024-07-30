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Sahipsiz hayvanlara yönelik teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Hayvan Haklarını Koruma Kanunu görüşülerek kabul edildi. Zararlı, bulaşıcı hastalık taşıyan, sahiplenmesi yasak olan sokak hayvanları veteriner birliği kararı ile ötanazi edilecek. Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

Haber Merkezi
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Sahipsiz hayvanlara yönelik teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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ANKARA (EKONOMİ) – Teklifle; hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki hükümler uygulanarak, uyutulmasına (ötanazi) karar verilecek.

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak - Belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak; aktarılacak tutar hiçbir şekilde maddedeki oranların yüzde 40'ını geçemeyecek. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Meclis, 1 Ekim Salı gününe kadar tatile girdi.

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