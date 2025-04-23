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Sahte piyango bileti satan 10 kişi gözaltına alındı: 105 milyon lira para transferi yapılmış

Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti satışı yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 7 bin 355 sahte piyango bileti ele geçirilirken şahısların 105 milyon 74 bin 773 lira para transferleri yaptıkları tespit edildi.

Haber Merkezi
AA
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Sahte piyango bileti satan 10 kişi gözaltına alındı: 105 milyon lira para transferi yapılmış
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Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti satışı yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşları A.K. ile G.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 7 bin 355 sahte piyango bileti, ⁠19 tombala kartı, 2 milyon 300 bin lira değerinde yabancı para, ⁠9 satılmış biletlere ait koçan, ⁠2 bilet afişi ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla 105 milyon 74 bin 773 lira para transferleri yaptıkları tespit edildi.

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