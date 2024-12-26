Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşk yandı, çekimler durdu: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan film platosunda dün gece yangın çıktı. Nedeni henüz belirlemeyen yangın çevrede büyük panik yaratırken, yapım şirketi açıklama yayınladı.

"İtfaiye araştırıyor"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da setin bittiğini belirterek, "Şakir Paşa Köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor, itfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi" dedi.

Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi.

"Köşkü tekrar inşa edeceğiz"

Yangınla ilgili yapım şirketinin sosyal medya hesabından da açıklama yayınlandı:

"Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. 3. bölümü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz."