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Binnur Kaya, Prens dizisine dahil oluyor: İşte canlandıracağı rol...

Son zamanların en sevilen komedi dizilerinden Prens'in 3. sezon çekimlerine başlanıyor. Yeni sezonda zengin oyuncu kadrosuna bir usta ismin daha katılacağı belirtildi. Aktarılana göre Binnur Kaya, diziye "Venedik Kraliçesi" rolüyle katılacak.

Haber Merkezi
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Binnur Kaya, Prens dizisine dahil oluyor: İşte canlandıracağı rol...
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“Prens” dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı ve rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon yeniden Bülent İşbilen oturacak.

Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye büyük bir transfer daha geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Binnur Kaya, Osmanlı’dan karakterlerin de olacağı Prens’in 3. Sezonunda "Venedik Kraliçesi" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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